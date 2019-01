Apenas a três dias úteis da votação final - agendada para o próximo dia 15 de janeiro -, o parlamento britânico força Theresa May a apresentar um plano B, caso o presente acordo sobre o Brexit seja chumbado.

A vida da primeira-ministra britânica, Theresa May, não se afigura fácil. Depois de mais um dia de negociações no parlamento do Reino Unido, os deputados votaram a favor de um plano alternativo ao acordo sobre o Brexit. Isto obriga o governo de May a conceber uma nova proposta, apenas a três dias úteis da votação final - agendada para o próximo dia 15 de janeiro.

Esta quarta-feira, deputados votaram 308-297 a favor de uma alternativa dentro dos três dias que faltam até à votação agendada para o próximo dia 15 de janeiro, em vez de conceder a Theresa May um limite planeado de 21 dias para nova apresentação de um acordo.

Assim, e a menos de três meses da saída da União Europeia, o parlamento britânico tem agora apenas cinco dias para chegar a um consenso sobre o plano de Brexit de May. Nas negociações realizadas esta quarta-feira, o presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow, aceitou que os deputados britânicos discutam uma emenda que obriga a primeira-ministra a avançar com um novo plano para evitar uma ausência de acordo.

A primeira votação do compromisso entre Reino Unido e União Europeia, prevista para dezembro do ano passado, havia sido adiada por May de forma a evitar a provável rejeição ao acordo por parte dos representantes britânicos.

E pode complicar-se o trabalho da primeira-ministra britânica. O Partido Trabalhista de Jeremy Corbyn já revelou que, se o acordo do Brexit for rejeitado na votação que decorre na próxima terça-feira, irá avançar "imediatamente" com uma moção de censura ao governo de May – com a mesma a responder que não pretende demitir-se, mesmo que este seja rejeitado.