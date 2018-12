Jeremy Corbyn, líder dos trabalhistas britânicos, vai apresentar uma moção de censura à primeira-ministra, Theresa May, por não aceitar o adiamento do voto ao acordo final ao Brexit.Na base desta moção de censura estão declarações da líder britânica esta segunda-feira. May espera que os deputados possam votar o Brexit na semana que começa dia 14 de Janeiro. Contudo, o líder trabalhista quer que o voto aconteça antes.De acordo com a imprensa britânica, Corbyn vai escrever na moção que o parlamento não tem confiança em May para gerir a saída do Reino Unido da União Europeia.