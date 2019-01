O oitavo dia de manifestações dos "coletes amarelos" França registou um número recorde de 50 mil participantes por todo o país.

O presidente francês, Emmanuel Macron, garantiu hoje que a "justiça será feita" face à "extrema violência" contra a República num sábado que registou, em todo o país, o número recorde de 50 mil "coletes amarelos".



Na rede social Twitter, o governante notou como "mais uma vez, uma extrema violência atacou a República -- os seus guardiões, os seus representantes, os seus símbolos", depois de manifestantes terem tentado forçar a entrada em vários ministérios, em Paris.



"Os que cometem estes atos esquecem o coração do nosso pacto cívico. Justiça será feita", garantiu Macron, apelando a que todos voltem ao caminho de promoção do debate e do diálogo.



O denominado VIII ato dos "coletes amarelos", em França, contou hoje com 50 mil participantes, passando a deter o recorde de manifestantes, que têm exigido alterações nas políticas e causado inúmeros distúrbios.