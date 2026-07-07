Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Mundo

Marine Le Pen vai candidatar-se às presidenciais de França de 2027

Diogo Barreto
Diogo Barreto 19:24
Adicione como fonte preferencial no Google
As mais lidas

Anúncio surge horas depois de tribunal ter reduzido a pena a que a líder da extrema-direita Le Pen tinha sido condenada em 2025 por desvio de fundos europeus.

A líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, confirmou esta terça-feira que vai candidatar-se às eleições presidenciais de 2027. O anúncio foi feito numa entrevista ao canal TF1, nas primeiras declarações públicas desde que um tribunal de recurso francês confirmou a sua condenação por desvio de fundos do Parlamento Europeu.

Marine Le Pen
Marine Le Pen Lusa/EPA

“Quero esgotar todas as vias legais para defender a minha inocência neste caso”, declarou a líder da Rassemblement National (RN, na sigla em francês, que se traduz por Reagrupamento Nacional). “Como tenho a opção de recorrer para o Supremo Tribunal, que não é necessariamente o caso noutros cenários, e como o recurso no Supremo Tribunal suspende os efeitos da decisão atual, eu vou fazer campanha sem uma pulseira eletrónica”, argumentou Le Pen.

"O Jordan Bardella e eu vamos lançar esta campanha presidencial muito em breve", declarou a líder do Reagrupamento Nacional, afirmando que oferecem ao povo francês uma parceria "equilibrada, coerente e sólida". "Juntos iremos convencer os franceses de que sua situação atual não é inevitável", acrescentou em entrevista a líder do RN, confirmando que Bardella será o seu candidato a primeiro-ministro. "A parceria é sólida e ganha força das nossas convicções comuns e do facto de trabalharmos juntos há anos." "Acredito que a equipa que formamos pode realmente mudar as coisas."

Os juízes do Tribunal de Recurso de Paris consideraram decidiram esta terça-feira reduzir a pena aplicada à líder da União Nacional (RN, na sigla em francês) no caso do desvio de fundos europeus para três anos de prisão, dos quais dois com pena suspensa e um a cumprir sob vigilância eletrónica. Foi ainda condenada a uma multa de 100 mil euros e a 45 meses de inibição de exercer cargos públicos, dos quais 30 meses com pena suspensa. Marine Le Pen recuperou assim a possibilidade de se candidatar a eleições, incluindo às presidenciais de 2027, já que os 15 meses já foram cumpridos porque contava desde a primeira condenação.

Em 2025, a justiça francesa concluiu em primeira instância que o RN utilizou verbas do Parlamento Europeu destinadas a assistentes parlamentares para financiar funcionários que trabalhavam, na realidade, para a estrutura do partido em França, configurando um desvio de fundos públicos europeus.

Tópicos presidenciais Eleições presidenciais Política Eleições Marine Le Pen França Parlamento Europeu TF1
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Marine Le Pen vai candidatar-se às presidenciais de França de 2027