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07 de julho de 2026 às 18:34CM

Imagens aéreas mostram destruição causada por tornado e tempestades na China

Imagens de drone revelam a dimensão dos estragos provocados pelas fortes tempestades que atingiram a província chinesa de Hubei, esta terça-feira. As autoridades confirmaram pelo menos 11 mortos, centenas de feridos e edifícios danificados em várias cidades.

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