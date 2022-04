Marine Le Pen suspeita de apropriação indevida de fundos comunitários

Relatório da UE afirma que a líder da Rassemblement National se apropriou de fundos no valor de 140 mil euros durante os seus mandatos como eurodeputada.

O organismo da União Europeia dedicado ao combate à corrupção acusou Marine Le Pen e outros membros do seu partido, incluindo o pai, de terem desviado cerca de 620 mil euros de fundos comunitários enquanto serviram como deputados no Parlamento Europeu, usando os mesmos para preparar assuntos que não estavam relacionados com a Europa. A notícia foi avançada pelo jornal de investigação francês Mediapart.