Macron e Le Pen defrontam-se novamente. Será o resultado igual?

O resultado da primeira volta das eleições presidenciais francesas, realizadas no domingo, 10 de abril, foi igual ao das últimas presidenciais, de 2017: Emmanuel Macron, o presidente incumbente e recandidato do partido centrista Em Marcha, que obteve 27% dos votos, defrontará Marine Le Pen, candidata do partido de extrema-direita Reagrupamento Nacional (a antiga Frente Nacional), com 23%.