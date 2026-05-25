Marco Rubio aponta que cessar-fogo com o Irão pode ser assinado "hoje"

Durante o fim de semana o presidente dos Estados Unidos já tinha afirmado que as negociações estão a “prosseguir de maneira ordenada e construtiva”.

O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio afirmou, esta segunda-feira, que um acordo para pôr fim à guerra com o Irão pode ser assinado ainda “hoje”.



Marco Rubio Julia Demaree Nikhinson/AP

As declarações surgiram depois de uma queda acentuada dos preços do petróleo e das ações asiáticas terem começado o dia em alta, devido ao otimismo de que os Estados Unidos e o Irão estarão próximos de um acordo que poderia garantir o fim da guerra que já dura há três meses e a reabertura do Estreito de Ormuz que surgiu durante o fim de semana.

“Pensávamos que poderíamos ter alguma notícia ontem à noite, talvez hoje”, começou por referir Marco Rubio esta manhã em Nova Deli sobre um possível acordo para depois desvalorizar o já longo impasse: “Não daria importância a isso”.

“Temos o que considero ser uma proposta bastante sólida em termos de capacidade para abrir o Estreito de Ormuz, que conta com muito apoio no Golfo”, continuou o secretário de Estado norte-americano.

As declarações de Marco Rubio surgiram depois de o presidente dos Estados Unidos ter moderado as expectativas relativamente e a um acordo e instruído os seus negociadores a “não se precipitarem”, apesar de ter afirmado que as negociações estão a “prosseguir de maneira ordenada e construtiva”.

Trump referiu ainda no domingo que o bloqueio aos navios iranianos “permanecerá em pleno vigor até que um acordo seja alcançado, certificado e assinado”, aconselhando “ambos os lados a terem calma”.