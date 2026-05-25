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Mundo

Quando a Igreja e o Estado se zangam

Francisco Máximo Gaié 07:00

De Pio VI e Pio VII a serem presos por Napoleão Bonaparte, a Leão XIV que denunciou a guerra de Trump no Irão. Manifestar opiniões sobre política e questões sociais pode gerar tensões entre a Santa Sé e líderes políticos.

"É natural que qualquer pessoa da Igreja [Católica], ainda mais para um Papa, espalhe uma mensagem por vezes referente a questões sociais e políticas”. Quem o afirma é o jornalista e especialista em assuntos religiosos, António Marujo. “Todos os problemas do mundo são questões que, em princípio, a Igreja deve tocar”, acrescenta.

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