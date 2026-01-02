Uma portuguesa ferida e outra desaparecida em incêndio em bar na Suíça

Dados adiantados pelo Chefe da Polícia revelam que foram já identificados 113 dos 119 feridos. Autoridades revelam estar a decorrer a identificação das vítimas mortais.

Há uma mulher portuguesa entre os 119 feridos identificados pela polícia suíça após o incêndio no interior do bar Le Constellation, durante as celebrações da entrada no novo ano. Há ainda uma outra portuguesa desaparecida, confirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).



Várias dezenas de pessoas morreram num incêndio na Suíça na madrugada do dia de Ano Novo

Fonte oficial do MNE indicou que ainda se desconhece o estado de saúde da portuguesa ferida, devendo durante a tarde obter-se mais detalhes.

Dados adiantados pelo Chefe da Polícia de Cantão de Valais, em conferência de imprensa, revelam que foram já identificados 113 dos 119 feridos: 71 suíços, 14 franceses, 11 italianos, quatro sérvios, um belga, um bósnio e um português. As autoridades referiram ainda que "a prioridade passa pela identificação das vítimas mortais", assim como devolver os corpos às famílias, realçando, contudo, "a complexidade do processo de identificação".

Até ao momento os dados das autoridades apontam para 40 mortos, sendo que o país está em contacto com os hospitais vizinhos para que recebam os feridos graves provocados pelo incêndio.

"A polícia está a apoiar as famílias das vítimas", referiu ainda o chefe das operações em declarações aos jornalistas. Foi criada uma linha de apoio, como já haviam adiantado as autoridades na quinta-feira.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, já havia revelado na quinta-feira que poderia haver um português ferido na sequência do incêndio seguido de explosão no bar. "Eu tive a informação - mas não está confirmado de todo - que poderá haver um português ferido, mas é provável", afirmou.