Imagens arrepiantes mostram início do incêndio e o pânico que se seguiu no bar na Suíça

Isabel Dantas 16:17
Há mais de 100 feridos e, apesar de o número não ter sido ainda oficializado, fala-se em mais de 40 vítimas mortais.

Nas redes sociais sugiram imagens do início do incêndio, bem como do pânico que se seguiu, , na Suíça, que terá vitimado mais de 40 pessoas na última madrugada. Os números das vítimas ainda não são oficiais, mas o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Itália fala em 47 mortos.

No 'X', a página 'Suisse Alert' mostra um vídeo do teto da discoteca a arder, seguindo-se imagens de pânico, com as pessoas a aglomerarem-se nas saídas, tentando escapar às chamas.

Testemunhas dizem que o fogo terá deflagrado a partir de velas-foguetes colocadas em garrafas de champanhe.

