Imagens arrepiantes mostram início do incêndio e o pânico que se seguiu no bar na Suíça

Há mais de 100 feridos e, apesar de o número não ter sido ainda oficializado, fala-se em mais de 40 vítimas mortais.

Nas redes sociais sugiram imagens do início do incêndio, bem como do pânico que se seguiu, num bar da estância de esqui de Crans-Montana, na Suíça, que terá vitimado mais de 40 pessoas na última madrugada. Os números das vítimas ainda não são oficiais, mas o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Itália fala em 47 mortos.



Incêndio em bar na Suíça acabou numa tragédia

No 'X', a página 'Suisse Alert' mostra um vídeo do teto da discoteca a arder, seguindo-se imagens de pânico, com as pessoas a aglomerarem-se nas saídas, tentando escapar às chamas.

Testemunhas dizem que o fogo terá deflagrado a partir de velas-foguetes colocadas em garrafas de champanhe.

???????? EN IMAGES - Une vidéo montre le tout début de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), au moment où le plafond s’enflamme. 20 Minuten) pic.twitter.com/ZfcoZt73WL — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

???????? Le feu se propageant à grande vitesse dans le bar de Crans-Montana (VS) filmé par de nombreuses personnes, qui tentent ensuite de s’échapper. (témoins) pic.twitter.com/MrXD537KVh — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

???????? Des personnes prises au piège par les flammes dans le bar de Crans-Montana tentent désespérément de s’échapper par la seule issue, qui est bloquée. (témoins) pic.twitter.com/aBQXtKRME9 — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

???????? ALERTE INFO - Une explosion a déclenché un incendie dans un bar de Crans-Montana (VS) lors des festivités du Nouvel An, faisant plusieurs morts et blessés graves. (Blick) pic.twitter.com/GKiGZfTETs — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026