Maior hospital da Faixa de Gaza parado por falta de combustível

O maior hospital da Faixa de Gaza, o Al-Shifa, foi forçado a parar todas as operações por falta de combustível, numa situação que é classificada como "catastrófica" pelos Médicos Sem Fronteiras.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O Al-Shifa tinha sido atacado na sexta-feira, denunciaram as autoridades de Gaza, e este sábado ficou sem combustível, o que o obrigou a parar, informou a organização Médicos Sem Fronteiras. "Um bebé recém-nascido morreu dentro da incubadora", disse à agência Reuters o porta-voz do ministério da saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, Ashraf Al-Qidra. Segundo o porta-voz, há 45 bebés dentro do hospital a receber tratamentos, 39 em risco de vida pela falta de oxigénio.O hospital de al-Shifa foi na sexta-feira palco de violentos confrontos, com bombardeamentos e tiroteios. A situação no hospital foi descrita por um médico como "um campo de batalha", mas Israel afirmou que as explosões no hospital tinham sido provocadas por um míssil palestiniano, desmentindo ter tido alguma responsabilidade nos mesmos.Através do X/Twitter, os Médicos Sem Fronteiras disse não ter capacidade de contactar quaisquer dos seus médicos no interior do hospital de Al-Shifa. "Estamos extremamente preocupados com a segurança dos pacientes e do pessoal médico. Os pacientes ainda estão no hospital, alguns em situação crítica e incapazes de se mexer", diz a organização.Antes, a mesma organização tinha dito que os ataques contra o hospital de al-Shifa se estavam a intensificar. "Há poucas horas, o nosso pessoal dentro do hospital relatava uma situação catastrófica", lia-se.