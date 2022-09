Extrema-direita prepara-se para ser o segundo partido na Suécia

Votação foi renhida e resultados só devem fechar depois de contados os votos dos suecos no estrangeiro. Neste momento, bloco de direita tem mais três deputados eleitos que o bloco da esquerda, que estava no poder.

O partido de extrema-direita Democratas Suecos prepara-se para ser o segundo mais votado das eleições para o parlamento. Com 90% dos votos contados, o bloco de direita está à frente com 176 dos 349 lugares no parlamento. A manter-se este resultado é uma derrota dos sociais democratas e do restante bloco de esquerda, que estava no poder.