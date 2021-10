Eric Zemmour, condenado por ódio racial e presidenciável

Se as presidenciais francesas de 2022 se realizassem já, Éric Zemmour passava a uma segunda volta contra o atual ocupante do Palácio do Eliseu, Emmanuel Macron. O que surpreende é que à data destas sondagens Zemmour não era sequer candidato.



A conservadora revista britânica The Spectator justifica esta ultrapassagem a outros candidatos assumidos (de Marine Le Pen a Jean-Luc Mélenchon ou Xavier Bertrand) pela sua perspetiva nova, que os eleitores querem ouvir – ainda que ande por aí desde os anos 80, primeiro como jornalista, depois como “polemista”. Os outros são “same old same old”, mais do mesmo.



A 6 de outubro, quando foi conhecido o estudo de opinião que o descolou de Marine Le Pen (do partido de extrema-direita União Nacional), Zemmour foi à rádio Europe 1 comentar as novas políticas nas escolas de apoio aos estudantes transgénero. Sem resquício diplomático, classificou a decisão do Ministério da Educação como “experiência criminosa” e comparou o ministro ao médico nazi Josef Mengele. A jornalista ripostou. Ele não desarmou: “Todas as crianças sentem um profundo mal-estar na puberdade. (...) É-se menina e quer-se ser rapaz. Tem que se lhes dizer que isso passará.”