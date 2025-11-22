Detenção de Bolsonaro é "muito má", diz Donald Trump

Presidente dos EUA vai reunir-se me breve com o homólogo brasileiro, Lula da Silva.

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse este sábado que se reunirá em breve com o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e considerou "muito má" a detenção do ex-Presidente brasileiro e seu aliado político, Jair Bolsonaro.



Trump comenta detenção de Bolsonaro e antecipa encontro breve com Lula AP Photo/Mark Schiefelbein

Questionado por jornalistas à porta da Casa Branca, Trump disse ter conversado com Lula na véspera à noite e acreditar que se vão encontrar em breve.

Em relação à detenção de Bolsonaro, o presidente dos Estados Unidos disse desconhecer o facto, mas, após a confirmação dos jornalistas, considerou-a "muito má", segundo a agência noticiosa espanhola EFE.

O ex-chefe de Estado do Brasil, condenado em setembro a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, foi preso preventivamente hoje de manhã na sua residência em Brasília, devido, segundo a justiça, a um risco "concreto" de fuga e a uma "ameaça à ordem pública".

Na quinta-feira, Donald Trump assinou uma ordem executiva para diminuir em 40% as tarifas sobre certos produtos brasileiros, incluindo carne de vaca, legumes, café e cacau, após negociações com Luiz Inácio Lula da Silva.

No âmbito da sua guerra comercial, Trump tinha imposto uma tarifa de 10% sobre as exportações brasileiras e posteriormente determinou um aumento de 40%, elevando o total para 50%, para punir o país devido à condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe após a vitória eleitoral de Lula.

A Casa Branca adiantou na semana passada que Trump estava a reverter algumas tarifas globais que tinham sido originalmente anunciadas em abril e equipas dos governos norte-americano e brasileiro têm discutido a questão depois dos dois presidentes se terem encontrado em outubro em Kuala Lumpur, na Malásia, numa reunião descrita como positiva por ambos os lados.

A decisão de Trump acontece após a derrota dos republicanos em várias eleições importantes nos Estados Unidos no início deste mês, o que fez aumentar as preocupações da Casa Branca com a inflação no país, alimentada pelas tarifas, e o elevado custo de vida, indica a EFE.