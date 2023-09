Lula da Silva diz que Putin não será preso se for ao Brasil no próximo ano

O presidente do Brasil anunciou que se Vladmir Putin for ao Brasil, no próximo ano, para a cimeira do G20 não será preso. O Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu em março um mandado internacional de prisão contra o presidente russo por crimes de guerra cometidos na Ucrânia.







Lula da Silva falava ao site Firstpost , numa entrevista à margem da cimeira do G20 que decorre este fim de semana em Nova Delí, na Índia. O líder brasileiro garantiu que o homólogo russo será convidado para a cimeira do próximo ano, no Rio de Janeiro. Putin acabou por não marcar presença nesta cimeira, onde está o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov.Na entrevista, Lula da Silva anunciou ainda que conta participar do encontro dos BRICS que está previsto realizar-se na Rússia, ainda antes da cimeira no Rio de Janeiro."Acredito que Putin pode ir ao Brasil sem problemas. O que posso dizer-lhe é que se for presidente do Brasil, e ele for ao Brasil, de certeza que não será preso", afirmou o líder de governo brasileiro.O TPI emitiu o mandado em março, acusando Putin do crime de guerra de deportação ilegal de centenas de crianças ucranianas. A Rússia nega estar envolvida em crimes de guerra ou de levar à força crianças para o seu território. A emissão do mandado tem inibido ainda mais Putin de sair do país, tendo já falhado o encontro do BRICS na África do Sul e agora a cimeira do G20.O Brasil assinou o Estatuto de Roma que levou à criação do TPI, mas ainda não esclareceu o que estas declarações significam à luz deste compromisso. Lula da Silva tem também recusado condenar a Rússia pela invasão da Ucrânia, iniciada a 24 de fevereiro de 2022.