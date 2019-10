Kiki Mordi esteve em duas universidades para falar com dois professores. Na Universidade de Lagos, na Nigéria, fingiu ser uma aluna de 17 anos para conhecer Boniface Igbeneghu, por quem muitas antigas alunas dizem ter sido abusadas.



Apesar de ter, supostamente, idade abaixo do limite de consentimento legal para ter sexo, o professor fez durante as suas conversas alusões de natureza sexual, questionou-a sobre a sua atividade sexual e exigiu-lhe um beijo. Ameaçou depois contar à mãe da suposta estudante se esta fosse "desobediente".









Igbeneghu, acusado por várias ex-alunas de abuso, foi suspenso após a emissão da reportagem da BBC. Em comunicado,

São professores universitários em prestigiadas universidades da África ocidental e exigem a jovens adolescentes favores sexuais em troca de boas notas. Ainda ameaçam as que pensam denunciar os casos. A polémica é revelada na reportagem da BBC "Sexo por Notas" ("Sex for Grades"), na qual uma repórter fingiu ser uma aluna para desmascarar os abusos.Depois de meses de entrevistas a ex-estudantes, a jornalistaO professor fala ainda sobre o "cold room", um "clube" onde os docentes estão com as alunas.a universidade disse estar "altamente envergonhada" pelo sucedido, prometendo fazer "tudo o que for necessário" para investigar e combater a "ameaça" de assédio Na Universidade do Gana o caso foi semelhante. O professor Paul Kwame ofereceu-se para ser o "gajo à parte" (side guy, em inglês) da estudante, aludindo aos efeitos positivos para a carreira da jovem que poderiam advir daí. O homem fala expressamente em "benefícios" e em pagamento com o corpo.