Estados Unidos intercetam mais um petroleiro junto à Venezuela

A administração do Presidente Donald Trump já tinha apreendido uma embarcação na semana passada, que tinha partido do país sul-americano, e confiscou o crude que transportava.

Os Estados Unidos intercetaram este sábado mais um petroleiro alvo de sanções em águas internacionais do Mar das Caraíbas, junto à costa da Venezuela, segundo a imprensa norte-americana.

Petroleiro intercetado pelos EUA perto da Venezuela
Petroleiro intercetado pelos EUA perto da Venezuela AP

A "ABC News", que cita três autoridades norte-americanas, indica que não há mais detalhes sobre a embarcação ou a localização exata onde a Guarda Costeira a intercetou.

As Forças Armadas norte-americanas estão a "prestar apoio" com helicópteros a transportar membros da Guarda Costeira até à embarcação e também a monitorizar a operação, segundo a cadeia e televisão NBC News.

Fontes citadas pela agência de notícias AP disseram que a ação foi uma "abordagem consentida", na qual o navio-tanque parou voluntariamente e permitiu que as forças norte-americanas embarcassem.

Até ao momento, Donald Trump não comentou a operação. O Presidente intensificou a pressão sobre a Venezuela nas últimas semanas e, recentemente, ordenou um bloqueio total à entrada e saída do país de petroleiros sancionados pelo governo norte-americano.

O Presidente afirmou na passada quarta-feira que a nação caribenha retirou os direitos de exploração de petróleo às empresas norte-americanas.

"Lembrem-se, tiraram-nos todos os direitos energéticos. Tomaram todo o nosso petróleo há pouco tempo. Queremo-lo de volta. Tomaram-no ilegalmente", disse o Presidente aos jornalistas na Base Aérea de Andrews, nos arredores de Washington.

Venezuela: Milei apela a parceiros do Mercosul para apoiarem pressão dos EUA
Venezuela: Milei apela a parceiros do Mercosul para apoiarem pressão dos EUA

Tópicos Transportes Televisão Indústria do petróleo e do gás Venezuela Estados Unidos Donald Trump ABC News NBC News
