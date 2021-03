Livro de Obama grátis com a SÁBADO: a viagem ao Quénia para conhecer a família

O avô era exigente e tinha mau feitio – degolou a cabra de um vizinho com uma catana. O pai levava raparigas para os dormitórios e foi expulso da escola. Em 1988, antes de ir estudar para Harvard, Barack Obama foi a África conhecer a família paterna. O resultado da viagem é contado na terceira parte do livro Sonhos do Meu Pai.

O avô era muito rigoroso em relação à propriedade. Se lhe pedissem, dava comida, dinheiro ou roupas, mas se alguém tocava nas suas coisas sem autorização ficava furioso. Um dia, um vizinho quis atravessar as suas terras com uma cabra. Onyango disse-lhe que sempre que fosse sozinho, podia passar, mas com o animal teria de dar a volta, pois ia comer-lhe as plantas. O homem insistiu. Ele mandou a filha, Zeituni, trazer-lhe a catana e avisou-o: "Vais passar, mas se a tua cabra comer nem que seja meia, folha, abato-a logo". Ao fim de 20 passos, a cabra esticou a cabeça para comer uma folha e o avô degolou-a.

A história é contada a Barack Obama por Zeituni, a sua tia paterna. Há outras, relatadas pela tia-avó Dorsila, a última irmã de Onyango, conhecido por Terror pelo seu mau feitio. É ela que revela que o avô era ervanário, não bebia e não fumava, comia à mesa com talheres e tomava banho e lavava a roupa todos os dias. Também espancava as suas mulheres se fossem preguiçosas ou partissem um prato. Em 1928, Onyango foi o primeiro da aldeia de Alego a ir trabalhar para Nairobi – fez o percurso a pé, durante duas semanas, escapando a ataques de leopardos e búfalos. Na capital do Quénia, tornou-se cozinheiro de alguns brancos importantes, e durante a II Guerra Mundial esteve ao serviço do capitão Harford, acompanhando-o nas campanhas do exército britânico na Birmânia, Ceilão, Arábia e Inglaterra.

A história do avô de Obama surge com detalhe no terceiro volume do livro Sonhos do Meu Pai – A História da Minha Família, que sai gratuitamente com a SÁBADO de 11 de março. Este volume completa a trilogia da autobiografia de Baracka Obama, escrita por ele no início dos anos 90 (antes de ir estudar Direito para a Universidade de Harvard e antes de se dedicar à política – iria ser Presidente dos EUA de 2009 a 2017. Em 1988, após três anos a trabalhar nos bairros sociais de Chicago, Obama decidira ir até ao Quénia para conhecer a família do pai (que se separara da sua mãe quando ele tinha 3 anos).

A viagem narra as muitas visitas a irmãos, tios, primos e sobrinhos, as impressões de Barack sobre a família e ainda alguns episódios interessantes, como o safari que fez com a irmã Auma ao vale do Rift (onde os massai lhe explicaram como os guerreiros caçavam leões com lanças), as compras nos mercados tradicionais, as visitas aos campos de milhos da família ou a viagem na linha de comboio da herança colonialista do império britânico que liga Mombaça ao lago Vitória.

Há ainda as histórias do seu pai, também Barack (era muito inteligente - em bebé aprendera o alfabeto e os números, pelo que na escola primária corrigia os professores -, mas também rebelde – ia com os amigos roubar galinhas e inhames nas quintas junto à escola secundária de Maseno, para cujo dormitório levava raparigas, acabando expulso e espancado pelo pai, que o mandou trabalhar para um comerciante árabe em Mombaça).

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Tópicos Obama livro grátis SÁBADO Quénia família Artigo Anterior Próximo Artigo

Barack, que fora a África à procura da autenticidade e das suas raízes, a certa altura, junto às campas do avô e do pai, à sombra de uma grande árvore da aldeia de Alego, depois de chorar reconhece que se sente "invadido pela tranquilidade". "Vi que a minha vida na América – a vida de negro, a vida de branco, o sentimento de abandono que sentira em rapaz, a frustração e a esperança que testemunhara em Chicago – tudo isso estava ligado com esta pequena courela de terra do outro lado do oceano, ligado por mais do que o acidente de um nome ou a cor da minha pele".