Liga e 5 Estrelas chegam a acordo para formar governo

Matteo Salvini e Luigi di Maio, líderes da Liga e do Movimento Cinco Estrelas, estiveram reunidos em gabinetes do Parlamento durante várias horas. Giuseppe Conte volta a ser hipótese para o cargo de primeiro-ministro.

A Liga e o Movimento Cinco Estrelas chegaram esta quinta-feira a acordo para formar um governo de coligação. Segundo o jornal italiano La Stampa, o eurocéptico Paolo Savona, que estava indicado para o cargo de ministro da Finanças, vai ser proposto para ocupar o cargo de ministro de assuntos europeus. Giuseppe Conte volta a ser hipótese para o cargo de primeiro-ministro.



O novo acordo deu-se durante uma reunião marcada entre Matteo Salvini e Luigi di Maio, líderes da Liga e do Movimento Cinco Estrelas (M5S), respectivamente. Na primeira proposta para a composição do governo, Savona aparecia como ministro da Economia (e Finanças) mas o presidente Sergio Mattarella recusou formar governo nesses termos.



Na nova proposta, Paolo Savona passa para os Assuntos Europeus e um professor de Economia chamado Giovanni Tria surge como proposta para as Finanças.



Através do Facebook, o líder da Liga, Matteo Salvini, escreveu que "estas são as últimas horas de trabalho [que faltam] para formar o Governo e estamos a fazer tudo o que é possível para concretizá-lo".



Esta quinta-feira, Salvini e Di Maio estiveram reunidos em gabinetes do Parlamento durante várias horas. Segundo a Reuters, a maior parte das sondagens mostram que a Liga sairia reforçada nas próximas eleições enquanto o 5 Estrelas mantém o posto de partido mais votado.



Após a primeira tentativa da coligação ter falhado, Mattarella apontou um governo provisório e liderado por Carlo Cottarelli, um antigo quadro do FMI.