Escócia torna-se no primeiro país do mundo a oferecer produtos menstruais

Na Escócia, entrou em vigor uma lei que garante a oferta de produtos sanitários íntimos de forma gratuita para quem deles precise. A medida proposta por Monica Lennon foi aprovada por unanimidade em 2020 mas só agora entrará em prática.







Desde 2018 que o país oferecia pensos, tampões e produtos reutilizáveis em escolas, faculdades e universidades. Mas agora, o governo escocês prepara-se para decidir quais os locais exatos onde passarão a ser dados estes produtos. A única regra é que têm de estar "acessíveis a qualquer pessoa que deles precise".

"Estou orgulhosa por ter sido pioneira no Period Products Act, uma medida que já está a influenciar mudanças positivas na Escócia e um pouco por todo o mundo. As autoridades locais e as organizações parceiras trabalharam arduamente para que o acesso gratuito a produtos de higiene intima fosse considerados um direito legal", afirmou Lennon que desde 2016 fazia campanha e apelava à aplicação de um projeto-lei que tinha como objetivo acabar com a pobreza menstrual.

No entender da secretária de Estado para a Justiça Social, Shona Robison, este é um "passo fundamental para a igualdade e a dignidade", principalmente numa altura em que o custo de vida está a aumentar.



"Não queremos que ninguém esteja numa posição em que não tenha forma de ter acesso a este tipo de produtos" afirmou a política que também se diz orgulhosa desta medida.



Em Portugal, a Assembleia Municipal de Lisboa aprovou no início do mês de março, uma recomendação do PS para a distribuição gratuita de produtos de higiene feminina reutilizáveis nas escolas públicas do concelho, para combater a pobreza menstrual e promover hábitos de consumo ambientalmente mais sustentáveis.