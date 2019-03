Francesco "Frank" Cali foi morto diante de sua casa. Foi baleado seis vezes no peito e, de acordo com alguns relatos, também foi atropelado pela carrinha conduzida pelos seus supostos assassinos.

O chefe da máfia Francesco "Frank" Cali, líder da família Gambino, foi morto a tiro na noite de quarta-feira diante de sua casa em Nova Iorque, informou a polícia norte-americana. Cali, de 53 anos, foi baleado seis vezes no peito e, de acordo com alguns relatos, também foi atropelado pela carrinha conduzida pelos seus supostos assassinos.



O líder mafioso foi transferido para o Hospital da Universidade de Staten Island, onde foi declarado morto. O incidente ocorreu à frente da sua vivenda, no bairro de Todt Hill, em Staten Island, conhecido pela influência de mafiosos.



A família Gambino, uma das cinco que compõem a máfia siciliana de Nova Iorque, chegou a ser considerada a maior organização criminosa dos Estados Unidos dedicada a todos os tipos de atividades ilícitas até à sua queda nos anos 90.



O homicídio de Cali é o primeiro em décadas de um chefe da máfia em Nova Iorque e o de maior impacto na família Gambino desde 1985, quando John Gotti ordenou a morte do então líder Paul Castellano para tomar o poder da organização.