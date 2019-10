As autoridades de Hong Kong libertaram, esta quarta-feira, Chan Tong-kai, de 20 anos, que confessou ter matada a namorada, Poon Hiu-wing, durante umas férias de nove dias na capital de Taiwan, Tapei . Este caso é visto como o ponto de partida dos protestos que começaram há cinco meses na região administrativa chinesa. A possível alteração à lei de extradição, que dava este caso como exemplo, colocou centenas de milhares de pessoas na rua. E os protestos partiram para exigências de democracia e liberdade política face a Pequim, outro elemento fundamental de toda a história.

Usando este caso como exemplo, o regime de Hong Kong , politicamente dependente de Pequim, avançou com uma alteração à lei da extradição na região administrativa especial.A líder de Hong Kong, Carrie Lam , citou repetidamente o caso de Chan como justificação para as emendas à lei de extradição que queria fazer passar, apontando que o suspeito não poderia ser enviado para Taiwan porque não havia um acordo de extradição em vigor.Só que as emendas à lei de extradição teriam permitido a transferência de fugitivos para jurisdições com as quais Hong Kong não tem acordo prévio, incluindo Taiwan e a China continental. Neste último caso, colocaria habitantes de Hong Kong num sistema legal opaco e onde a pena de morte é legal, temendo-se prisões arbitrárias de pessoas anti-sistema.A proposta desencadeou protestos maciços contra a crescente interferência de Pequim nos assuntos de Hong Kong, desencadeando a pior crise política desde a transferência de soberania do Reino Unido para a China , em 1997. Esta quarta-feira, foram oficialmente retiradas as propostas de emendas.Não se sabe ainda o que irá acontecer ao jovem e que futuro terá o caso: Hong Kong já disse que Tong-Kai é livre para se entregar em Taiwan para lá ser julgado. Mas Tapei evoca razões de segurança para escoltar o jovem - e isso já foi rejeitado. A controvérsia está enraizada na falta de vontade de Hong Kong, uma região chinesa com semiautonomia, de reconhecer a legitimidade dos órgãos legais de Taiwan, que Pequim considera ser uma província separatista.China e Taiwan vivem como dois territórios autónomos desde 1949, altura em que o antigo governo nacionalista chinês se refugiou na ilha, após a derrota na guerra civil frente aos comunistas.No entanto, Pequim considera Taiwan parte do seu território, e não uma entidade política soberana, e ameaça usar a força caso a ilha declare independência. Pequim cortou os mecanismos de diálogo com Taipé desde a eleição de Tsai Ing-wen, do Partido Progressista Democrático (DPP, sigla em inglês), pró-independência, em 2016, e afirmou que só aceita voltar atrás se a líder taiwanesa declarar que a ilha é parte da China.Com Lusa