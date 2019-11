Tai Koo, Hong Kong , foi palco de violentos confrontos entre manifestantes anti-governamentais e as forças policiais. Este foi mais um episódio da violência que tem marcado muitos dos protestos que decorrem há vários meses nesta região administrativa especial chinesa.

A mesma fonte avança que o Cityplaza não foi o único local onde se registaram confrontos este domingo, tendo o cenário repetido-se em outros centros comerciais em Tuen Mun e Sha Tin, onde a polícia dispersou os manifestantes com recurso a gás lacrimogéneo.Foram já realizadas várias detenções, sendo que não foram avançados números concretos. O que se sabe é que cerca de 200 pessoas foram detidas em Hong Kong na sequência de tumultos e de confrontos com polícias no sábado, durante os quais foram destruídos vários órgãos de comunicação oficiais, incluindo a sede da agência chinesa Xinhua. Os detidos são acusados de manifestação ilegal, posse de armas ofensivas, danos criminais e uso de cobertura facial durante as concentrações de protesto.