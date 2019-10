Tony Tsang, de 18 anos, encontra-se estável no hospital Princess Margaret, em Hong Kong, depois de ter sido atingido a tiro com uma bala de arma de fogo durante os protestos realizados em Admiralty. Está internado e detido, mas a sua luta continua nas ruas da região administrativa especial chinesa.

Esta quarta-feira, alguns dos seus colegas e antigos colegas demonstraram que a violência do último dia de protestos, que coincidiu com a celebração do 70º aniversário da República Popular da China, não os demove, garantiram em declarações à Reuters: o tiro "significa guerra". Estas manifestações são uma continuação dos protestos que começaram em junho por causa de um projeto de extradição agora arquivado e desde então se transformaram num movimento anti-China, tem como objetivo a conquista de mais democracia no território chinês semi-autónomo.

De máscaras na cara, para ocultar a identidade, os estudantes deram uma conferência de imprensa na escola frequentada por Tsang, com gritos de "Revolução dos nossos tempos" como fundo.

"O Tony foi sempre um modelo para os alunos mais novos da escola", garantiu um dos estudantes que se identificou apenas como Wong: "O movimento anti-extradição deu-lhe propósitos renovados. Ele dizia várias vezes que preferia morrer a ser preso."

Já outro estudante foi ainda mais contundente: o governo de Hong Kong deve cumprir os cinco mandamentos do movimento pró-democracia, incluindo uma investigação independente à alegada brutalidade policial. "Se não ouvirem as nossas vozes agora, garantimos que o governo que lhes suceder vai vingar todas as atrocidades cometidas contra os manifestantes", garantiu.

Os "mandamentos" são inspirados nas cinco reivindicações do movimento pró-democracia que tomou as ruas de Hong Kong e, no dia 31 de agosto, serviram de mote para um protesto que invadiu as ruas da cidade – como as manifestações estavam proibidas, os manifestantes "esconderam-se" sob a capa de um protestos religioso que não carece de autorização. "Retirem a lei 'chinesa' da extradição; revoguem o termo motim; retirem todas as acusações que pendem sobre os manifestantes; criem uma comissão independente de inquérito [à atuação da polícia], e finalmente, o 5.º mandamento, verdadeira democracia para a população de Hong Kong", reivindicou um manifestante que se autointitulava Moisés.

A escola de Tsang não prestou declarações sobre o indecente, mas prometeu aos representantes dos alunos que Tony não será expulso. Ainda assim, confessaram alunos que participaram na reunião, garantem que os responsáveis escolares nunca responderam às suas preocupações, apenas sublinhando que "a violência não é correto". "A China é a nossa mãe mesmo que faça algo errado", terão defendido perante os alunos que falaram com a Reuters. A polícia diz que "um dos agentes sentiu que corria risco de vida e disparou contra um dos atacantes."

Nada que pareça demover os amigos de Tsang, garante Cheung, de 17 anos. "A nossa geração está a lutar pelo futuro das próximas gerações, pelo que somos forçados a arriscar a nossa vida para lutar por Hong Kong."