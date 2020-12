Líbano. Confrontos entre polícia e estudantes em manifestação contra subida das propinas

Estudantes e efetivos da polícia de intervenção envolveram-se hoje em confrontos em Beirute, durante uma manifestação contra a adoção pelas universidades de uma nova taxa de câmbio que resultará na subida das propinas.

Os estudantes tentavam aproximar-se da entrada da Universidade Americana de Beirute (UAB), no bairro de Hamra, quando a polícia reagiu, disparando gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes, avançou um correspondente da AFP no local.

Na reação, os alunos atiraram objetos contra a polícia, que procurou impedir o avanço do grupo.

Segundo a AFP, não foi registado nenhum ferido na sequência dos confrontos.

O protesto surge na sequência de uma decisão da UAB e da Universidade Americana Libanesa (UAL) - outra importante instituição privada - de definir as mensalidades a partir de uma taxa de câmbio de 3.900 libras libanesas por dólar, ao invés de utilizar a taxa oficial (1.500 libras por dólar), provocando um aumento substancial das propinas.

Os alunos temem que outras universidades sigam o exemplo e, assim, provoquem um êxodo de estudantes para instituições públicas, que sofrem atualmente de subfinanciamento e estão sobrecarregadas.

Protestando contra a alteração, centenas de estudantes juntaram-se este sábado em Hamra, assinalando o "Dia da Fúria do Estudante".

Entoando palavras de ordem contra o governo, os manifestantes pediram educação a preço justo num país mergulhado na pior crise económica desde a guerra civil de 1975-1990.

De acordo com as Nações Unidas, mais da metade da população do Líbano vive atualmente na pobreza.

Durante a ação de protesto, os manifestantes atearam fogo a caixotes do lixo e atacaram agências bancárias, antes de serem travados pela polícia.

Durante este ano, a libra libanesa perdeu mais de dois terços do valor em relação ao dólar no mercado negro - aos sábados, o dólar era negociado por pelo menos 8.200 libras libanesas - e os preços explodiram.

Os bancos, por sua vez, suspenderam as transações em dólares e restringiram os levantamentos de libras libanesas.

As universidades têm sentido dificuldade em lidar com a desvalorização da moeda, em particular devido à manutenção da taxa fixa oficial pelo governo.