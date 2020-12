Riade e Moscovo querem usar inteligencia artificial na exploração de petróleo

O vice-primeiro-ministro russo disse hoje que há uma iniciativa conjunta com a Arábia Saudita para usar a inteligência artificial no processo de exploração de petróleo e gás e que ambos estão comprometidos na estabilização dos preços do petróleo.

"Há uma iniciativa conjunta para usar inteligência artificial na exploração de petróleo e gás", disse Alexander Novak, responsável pelas negociações da aliança OPEP + (Organização dos Países Exportadores de Petróleo -- OPEP - e 10 países não membros), numa entrevista coletiva com o ministro saudita da Energia, príncipe Abdulaziz bin Salman, que decorreu em Riade, capital da Arábia Saudita.

No final de uma reunião do comité entre Rússia e Arábia Saudita para cooperação económica e comercial, o vice-primeiro-ministro russo avançou que a cooperação com a Arábia Saudita está "fortalecida" e que, até ao momento, foram assinados "vários acordos" no valor de cinco mil milhões de dólares (cerca de 4 mil milhões de euros), acrescentando que o volume de comércio entre os dois países aumentou 60% este ano, em relação a 2019.

Novak referiu também que na Rússia existem "30 projetos" financiados com capital saudita num valor superior a 2,5 bilhões de dólares no setor de novas tecnologias e inteligência artificial.

Sobre as reuniões mensais da aliança OPEP +, o responsável russo referiu que vão continuar a acontecer encontros periódicos para avaliar a situação dos mercados petrolíferos.

O ministro saudita da Energia afirmou, por seu turno, que durante a reunião de hoje foi elaborado um plano para "resolver" a situação dos mercados de petróleo após a pandemia.

No passado dia 03, a aliança OPEP + chegou a um acordo para aumentar, de forma gradual e moderada, o nível de produção de petróleo a partir de 01 de janeiro, não ultrapassando os 500 mil barris por dia.

A aliança OPEP + marcou nova reunião para 04 de janeiro de 2021.