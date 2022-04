Kremlin nega acusações de genocídio de Joe Biden

Moscovo acusou Washington de hipocrisia e disse discordar categoricamente da descrição que Joe Biden fez sobre a ofensiva militar na Ucrânia. No dia 12 de abril, o presidente norte-americano acusou, pela primeira vez, a Rússia de "genocídio".





"Consideramos inaceitável esse tipo de esforço para distorcer a situação", assinalou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, citado pela agência Reuters. "Isso dificilmente é aceitável para um presidente dos Estados Unidos, um país que cometeu crimes conhecidos nos últimos tempos."Joe Biden já tinha referido antes que Vladimir Putin era um "criminoso de guerra", algo que o Kremlin também rejeitou. O presidente russo afirmou ontem que as acusações de que a Rússia tinha cometido crimes de guerra em Bucha, na Ucrânia, eram "falsas". Foram encontradas valas comuns e corpos amarrados com ferimentos de bala na cidade ucraniana que, segundo o Kremlin, seriam encenações.Desde do dia 24 de ferveiro, quando começou a guerra na Ucrânia, que a Rússia refere que lançou uma "operação militar especial" para "desnazficiar" o país vizinho. A maioria dos líderes do Ocidente rejeitaram esta ideia e condenaram a ofensiva militar.