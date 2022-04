Transportes de armas dos EUA e da NATO na Ucrânia são alvos legítimos, diz a Rússia

A Rússia vai considerar os veículos de transporte de armas dos EUA e da NATO, na Ucrânia, como alvos militares legítimos, afirmou hoje Sergei Ryabkov, vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, numa entrevista à agência TASS. "Estamos a alertar que o transporte de armas dos EUA e da NATO em território ucraniano será considerado por nós como alvos militares legais", disse.







REUTERS/Maxim Shemetov

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos NATO EUA Rússia alvos transporte armas veículos

Acrescentou que qualquer tentativa do Ocidente de provocar danos nas forças armadas russas ou nos aliadas separatistas na Ucrânia vai ser "duramente reprimida"."Estamos a fazer com que os americanos e outros ocidentais entendam que as tentativas de desacelerar a nossa operação especial, de infligir danos aos contingentes russos e formações do DPR e LPR (repúblicas populares de Donetsk e Luhansk) serão duramente reprimidas", referiu.