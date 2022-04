Trump diz estar arrependido de não ter marchado no Capitólio com os seus apoiantes

Donald Trump afirmou que lamenta não ter estado ao lado dos seus apoiantes durante a rebelião no edifício do Capitólio dos EUA a 6 de janeiro de 2021, que provocou 5 mortes e centenas de feridos, e recusou novamente ter usado telefones descartáveis no dia do ataque.