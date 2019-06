O líder norte-coreano, Kim Jong-un, afirmou esta sexta-feira que a relação entre a China e a Coreia do Norte é "invencível", no segundo dia da visita do Presidente chinês, Xi Jinping, a Pyongyang.

Segundo a agência noticiosa oficial KCNA, Kim considerou a visita de Xi "uma oportunidade importante" para os dois países mostrarem ao mundo a sua relação "invencível" e amizade "imutável".