Condenações por tráfico humano diminuíram 25% mas vítimas aumentaram

Relatório sobre tráfico humano e escravatura na Europa mostram que condenações diminuíram nos últimos cinco anos, embora tenham aumentado os casos identificados.

O número de condenações por tráfico humano na Europa reduziu 25%, apesar de um número crescente de vítimas e uma vontade global de atacar esta prática.



Segundo um relatório produzido pela Organização das Nações Unidas (ONU), foram condenadas 742 pessoas em 2016 por tráfico humano. Em 2011 esse número tinha sido de 988 em 2011. No entanto, o número de vítimas aumentou, apesar do decréscimo num número das condenações. Em 2011 verificaram-se 4.248 vítimas deste crime, enquanto em 2016 esse número aumentou para as 4.429.



Segundo o relatório citado pelo jornal britânico The Guardian, a queda no número absoluto de condenações pode ser um resultado do reforço dos controlos de fronteiras na Europa, o que pode desencorajar a prática. Mas para esta redução pode igualmente ter contribuído o falhanço em reconhecer vítimas de abuso, refere Kevin Bales, professora de escravatura contemporânea na universidade de Nottingham.



"Muitas das pessoas que anteriormente seriam identificadas como vítimas de tráfico humano em muitos países da Europa ocidental estão, de momento, a ser tratadas não como vítimas, mas como migrantes ilegais e estão a ser deportados", refere o professor.

Mas o relatório refere ainda que as novas leis contra a escravatura, por serem tão recentes, ainda baralham as autoridades quando querem construir casos com esta acusação.

"As acusações são difíceis de fazer - e nós sabemos que são – devido às novas leis de combate à escravatura e ao tráfico humano", refere Bale ao jornal britânico, lembrando que por vezes os procuradores procuram fazer acusações por crimes mais "fáceis" de provar, como agressão corporal agravada.



Segundo os dados mundiais, o número de casos de tráfico humano aumentou 40% entre 2011 e 2016, sendo verificados 24.000. Mas estes números são apenas uma ínfima confirmação da existência de escravatura no mundo. Segundo os dados mundiais, mais de 50 milhões de pessoas são afetadas pela escravatura em todo o mundo.

Este aumento de pessoas privadas da sua liberdade pode estar diretamente ligado ao número crescente de conflitos mundiais. Segundo o estudo, nunca nos últimos 30 anos se verificaram tantos conflitos armados, o que representa um maior risco ocorrência de escravatura e tráfico humano. "Os grupos armados exploram e abusam de pessoas para mostrar que controlam a comunidade ou para aumentar o seu poder, recrutando crianças soldados, ou oferecendo aos recrutas escravos sexuais como forma de recompensa", explica Kristiina Kangaspunta, chefe da secção de Investigação de Crimes do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime.

A nível mundial, a exploração sexual representa 59% do total de casos de tráfico humano. O trabalho forçado representa 33%.

Cerca de metade das pessoas exploradas globalmente são mulheres adultas, com um décimo do total a serem jovens raparigas. Na África subsariana as crianças representam 55% das vítimas de tráfico. Muitas destas crianças são usadas como soldados e as meninas como escravas sexuais.

O relatório informa ainda que seis em cada dez pessoas (60%) que são vítimas de tráfico humano são movidas dentro do próprio país de origem, o que dá força ao argumento de que o reforço das fronteiras é um dos fatores para que se identifiquem menos casos flagrantes.