Parece improvável, mas aconteceu num prédio antigo do centro de Lisboa. Uma ratazana chegou ao terceiro andar de um edifício - a cerca de 12 metros do solo - através da rede de esgotos. "Nadou pelos canos, saiu pela sanita e entrou em casa", conta Angelino Pina, director técnico da Rentokil, empresa de gestão de pragas. "Tivemos de aplicar várias armadilhas para a apanhar e de fazer uma desratização completa ao local", refere o especialista.Não é novidade que em grandes cidades, como Lisboa, há milhares de roedores. Como explica a Câmara Municipal de Lisboa "não é possível erradicar os ratos em locais onde habitem humanos". Ainda assim, não há motivos para alarme, assegura o município. "Não há nenhum dado anormal que nos leve a concluir que há uma praga de ratos na cidade", garante o departamento de Marca e Comunicação da câmara. Há menos de duas semanas, duas escolas da cidade - a Secundária do Restelo e a EB de Caselas - encerraram durante cinco dias, devido a uma praga de roedores. Contactada pela SÁBADO, a direcção do agrupamento de escolas do Restelo garantiu que o problema está resolvido e que as fotografias de ratos mortos que apareceram na Internet, depois da desratização, "foram uma brincadeira de alunos".Apesar de a câmara assegurar que não existe uma praga de ratos na cidade - "os procedimentos de controlo de murídeos [roedores] estão dentro da normalidade" - os números mostram um ligeiro aumento. "Em 2016 foram feitas 1.279 acções de controlo e em 2017 foram feitas 1.426." O município dispõe de três brigadas, compostas por dois operadores e um técnico. Nos próximos três anos, o município vai investir em acções preventivas. Desta vez, o montante atinge os 550 mil euros.Apesar de estarem dispersos um pouco por toda a cidade, é nas zonas ribeirinhas que os lojistas mais avistam roedores. "Recebemos queixas relativas à R. Duarte Pacheco Pereira [em Belém]. As pessoas estavam nas esplanadas e os ratos andavam por ali", diz à SÁBADO Fernando Rosa, presidente da Junta de Freguesia de Belém. "Ainda assim, estes casos são uma raridade."Em zonas mais centrais e mais distantes do Tejo, os roedores procuram outros refúgios. A Junta de Freguesia da Penha de França, por exemplo, disse à SÁBADO que as zonas mais afectadas por este tipo de pragas são a Av. Mouzinho de Albuquerque, o Bairro Horizonte e a encosta da R. Paio Peres Correia. "Em todos estes locais há um ponto em comum: situam-se ao lado de descampados."Maria da Luz Mathias, investigadora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, diz que não há estimativas precisas sobre o número de ratos e ratazanas existentes na capital. "Nalgumas cidades refere-se um número equivalente ao número de habitantes, mas também pode ser duas a três vezes superior." Os últimos estudos até têm contrariado a ideia de que há mais roedores do que pessoas nas grandes metrópoles: "Um trabalho recente em Londres refere que o número de ratos é bastante inferior ao que se esperava - cerca de 1/4 da população humana (perto de dois milhões e não cerca de oito milhões como estimado anteriormente)." O que pode dizer, então, sobre Lisboa? "Se considerarmos cerca de 500 mil habitantes, então o número de ratos pode variar entre 150 mil e 1 milhão. Mas se considerarmos os quase 3 milhões de habitantes da área metropolitana, pode ir até aos 6 milhões", afirma a cientista.Outro problema é que estes animais veiculam doenças, que podem ser mortais. Transmitem vírus que podem provocar meningites e hepatite E, e bactérias que causam tifo, leptospirose e peste bubónica.Há três grandes espécies de roedores nas áreas urbanas: a ratazana comum (Rattus norvegicus), o ratinho doméstico (Mus musculus) e o rato negro (Rattus rattus). Cada uma das espécies tem um habitat específico: as ratazanas vivem nos esgotos; os ratos domésticos nidificam no interior das habitações; enquanto os ratos negros são mais comuns nas zonas portuárias e arborizadas."Tivemos uma situação difícil recentemente numa empresa, junto ao Porto de Lisboa. Dezenas de ratos negros passavam para o interior das instalações através das condutas. Demorámos dois meses a erradicar a praga. Esta espécie refugia-se em zonas elevadas e é mais difícil de controlar", diz Angelino Pina.O melhor mesmo é investir na prevenção, diz o especialista. "Manter os espaços bem isolados - uma ratazana consegue passar por uma fresta de apenas 1,5 cm e a um ratinho basta 1 cm para entrar numa casa", alerta Angelino Pina. As paredes e as zonas junto a portas e janelas não devem estar cobertas por arbustos - os animais podem refugiar-se ali. É fundamental, também, manter uma boa higiene, fechar as tampas das sanitas e colocar os resíduos em recipientes herméticos".