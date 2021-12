Julian Assange mais perto da extradição para os EUA

Julian Assange está mais perto de ser extraditado para os Estados Unidos, depois de o país ter vencido um recurso no Tribunal Superior de Londres em que pede a extradição do fundador do WikiLeaks. Nos EUA, Julian Assange é acusado de vários crimes, incluindo infringir uma lei de espionagem e conspiração para piratear computadores do governo.



O juiz alegou estar satisfeito com as garantias dadas pelos EUA sobre as condições da detenção de Assange no país. Os EUA adiantaram que não vão colocar Assange numa prisão de máxima segurança no Colorado e que seria transferido para a Austrália (de onde é natural) para cumprir a pena caso seja condenado.



Contudo, antes de ocorrer uma extradição, faltam alguns passos. O caso será enviado para o Tribunal dos Magistrados de Westminster para que estes o enviem ao governo britânico, para decidir se Assange deve ou não ser extraditado.