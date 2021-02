Por que continua Julian Assange na prisão?

Julian Assange foi preso em Londres em abril de 2019, depois de sete anos a viver na embaixada equatoriana, onde se refugiou após violar as condições da sua liberdade condicional por receio de ser extraditado para os Estados Unidos. Mas a batalha legal pela liberdade do fundador da WikiLeaks está longe de terminar.



Depois de no passado dia 4 de janeiro o tribunal londrino de Old Bailey ter recusado o pedido dos EUA de extradição – recusa justificada com problemas de saúde e risco de suicídio –, Assange, de 49 anos, esteve mais perto das portas da prisão de alta segurança de Belmarsh. No entanto, a juíza Vanessa Baraitser negou-lhe a liberdade sob fiança, garantindo ao governo norte-americano – então de Donald Trump – que pudesse apresentar um recurso para levar Assange para os Estados Unidos, onde é acusado de espionagem e de ter colocado em perigo fontes dos serviços norte-americanos.



Os Estados Unidos têm até esta sexta-feira para apresentar o recurso.