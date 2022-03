Julian Assange vai casar-se com a namorada na cadeia

"Hoje é o dia do meu casamento. Vou casar-me com o amor da minha vida", escreve Stella Moris, a companheira e mãe de dois filhos de Julian Assange, o co-fundador do WikiLeaks, hoje no jornal The Guardian. Assange está sob custódia da polícia britânica desde 2019, enquanto aguarda decisão dos tribunais em relação ao pedido de extradição feito pelos Estados Unidos que o acusa de espionagem.