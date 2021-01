Os procuradores dos Estados Unidos vão recorrer da decisão do Reino Unido contra a extradição de Julian Assange, o fundador da WikiLeaks. Edward Fitzgerald, o advogado de Assange, revelou que vai pedir fiança para Assange esta quarta-feira, dia 6.Um juiz britânico decidiu esta segunda-feira que Assange não deveria ser extraditado para os EUA para enfrentar as acusações de que é alvo, como quebrar uma lei de espionagem. A razão dada foi o risco de suicídio causado pelos problemas de saúde mental.As autoridades norte-americanas acusam Assange, de 49 anos, de 18 crimes relativos à divulgação pela plataforma WikiLeaks de vários documentos confidenciais do exército dos EUA e de diplomacia, que consideram ter posto vidas em risco.Os advogados de Assange alegam que a acusação tem motivações políticas e é impulsionada pelo presidente dos EUA Donald Trump e que a extradição de Assange seria uma ameaça séria ao trabalho jornalístico.Segundo a juíza Vanessa Baraitser, Assange sofre de depressão grave e foi diagnosticado com síndrome de Asperger e autismo, apesar de ser altamente funcional.Em maio de 2019, foi encontrada metade de uma lâmina na sua cela de Londres. Assange também abordou com os médicos os seus pensamentos suicidas.