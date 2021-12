Primeira-ministra da Finlândia foi a uma festa após contacto de risco

Apesar do contacto de risco, as regras impostas na Finlândia não impedem saídas em caso de contacto de risco, desde que a pessoa esteja vacinada com as duas doses da vacina contra a covid-19. Nestes casos, não é obrigatório o isolamento.

Poucas horas depois de saber que teve um contacto de risco, Sanna Marin, primeira-ministra da Finlândia, foi a uma discoteca. A festa aconteceu no sábado e, no dia seguinte, as críticas foram várias e Sanna Marin pediu desculpa em público. "Agi mal. Devia ter avaliado a situação com mais cuidado", disse em entrevista ao canal finlandês Yle, depois de publicadas fotografias suas na discoteca.



