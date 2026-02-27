Sábado – Pense por si

Juiz rejeita pedido para travar novo salão de baile de 340 ME na Casa Branca

O juiz distrital Richard Leon referiu que o grupo deveria emendar a sua ação judicial contra a obra que custará 340 milhões de euros.

Um juiz federal rejeitou quinta-feira o pedido para travar a construção do salão de baile de 400 milhões de dólares no local onde o Governo liderado por Donald Trump demoliu a ala leste da Casa Branca.

Novas imagens mostram avanços na construção de Salão de Baile na Casa Branca

O juiz distrital Richard Leon decidiu que o grupo de preservação histórica National Trust for Historic Preservation (Fundo Nacional para a Preservação Histórica) provavelmente não teria sucesso na sua tentativa de suspender temporariamente o projeto do Presidente Donald Trump.

Leon afirmou que o grupo teria mais hipóteses de sucesso se emendasse a sua ação judicial contra a obra que custará 400 milhões de dólares (340 milhões de euros, à taxa de câmbio atual).

"Infelizmente, como ambos os lados se concentraram inicialmente na autoridade constitucional do presidente para demolir e construir a ala leste da Casa Branca, o autor não apresentou a causa de ação necessária para testar a autoridade legal que o presidente alega ser a base para realizar este projeto de construção sem a aprovação do Congresso e com fundos privados", referiu o juiz na sua decisão citada pela agência Associated Press (AP).

O grupo financiado por iniciativa privada interpôs uma ação judicial solicitando uma providência cautelar para suspender o projeto do salão de baile até que este passe por várias avaliações independentes e seja aprovado pelo Congresso.

A Casa Branca anunciou o projeto do salão de baile durante o verão.

No final de outubro, o Presidente republicano demoliu a ala leste para dar lugar a um salão de baile que, segundo ele, teria capacidade para 999 pessoas.

A Casa Branca afirmou que doações privadas, incluindo do próprio Trump, financiariam a construção planeada de um salão de baile de 8.400 metros quadrados (90.000 pés quadrados).

Trump avançou com o projeto antes de procurar a opinião de duas comissões federais de revisão, a Comissão de Planeamento da Capital Nacional e a Comissão de Belas Artes. O republicano nomeou aliados para ambas as comissões.

