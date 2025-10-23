Sábado – Pense por si

23 de outubro de 2025 às 13:35

Trump explica demolição de quase toda a Ala Leste da Casa Branca para a construção de salão de baile

O presidente dos EUA, Donald Trump, explicou aos jornalistas, esta quarta-feira, porque é que ao contrário do que tinha sido dito, quase toda a Ala Leste da Casa Branca vai ser demolida para a construção de um salão de baile.

