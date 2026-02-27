Uruguai torna-se o primeiro Estado a ratificar o acordo comercial UE-Mercosul

A ratificação parlamentar contou com 91 votos favoráveis e apenas dois contrários.

Edição de 24 de fevereiro a 2 de março

O Uruguai tornou-se o primeiro Estado a ratificar o acordo entre a União Europeia (UE) e o Mercado Comum do Sul (Mercosul), enquanto os europeus arrastam os pés, com os eurodeputados a recorrerem mesmo ao Tribunal de Justiça.



Parlamentares reunidos no Uruguai para ratificar o acordo comercial UE-Mercosul AP Photo/Matilde Campodonico

Este acordo de comércio livre, concluído ao fim de 25 anos de negociações, cria uma das maiores zonas mundiais de comércio livre, representando mais de 30% do produto mundial e com mais de 700 milhões de consumidores, ao suprimir as taxas alfandegárias em mais de 90% das trocas bilaterais.

Entre os seus resultados esperados está o aumento de exportações europeias de veículos, máquinas e bebidas alcoólicas e sul-americanas de carne bovina, aves, açúcar, arroz, mel e soja.

Para os seus contestatários, o acordo vai afetar a agricultura europeia, com os produtos importados mais baratos e não necessariamente respeitadores de normas europeias.

Ao contrário, os seus defensores salientam que vai relançar a economia europeia, que está em dificuldade face à concorrência chinesa e às taxas alfandegárias nos EUA,

Perante a oposição das organizações de agricultores em vários Estados, o Parlamento Europeu aprovou em 21 de janeiro o recurso ao Tribunal de Justiça da UE, no que foi considerada uma derrota para a Comissão Europeia.

Devido a este recurso à instância judicial suspende o processo de ratificação durante um ano e meio, mas a Comissão Europeia tem o direito de o aplicar provisoriamente neste intervalo temporal.

Alemanha e Espanha são defensores da entrada rápida em funcionamento do acordo, mas a França opõe-se.