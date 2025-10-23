Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
23 de outubro de 2025 às 21:53

Demolida a Ala Este da Casa Branca para dar lugar a um novo salão de baile

A Ala Este da Casa Branca foi completamente demolida esta semana, enquanto o presidente Donald Trump avança com a construção de um salão de baile de cerca de 8.400 metros quadrados e custo estimado entre 250 e 300 milhões de dólares. A demolição foi efectuada antes da aprovação oficial dos processos de revisão pública aplicáveis.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)