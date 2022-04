Jovem de 26 anos considerado culpado da morte de deputado britânico

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Ali Harbi Ali foi esta segunda-feira considerado culpado da morte do deputado conservador britânico, David Amess. O jovem de 26 anos foi ainda acusado de preparar atos terroristas.



REUTERS/Chris Radburn/File Photo

Ali Harbi Ali esfaqueou o deputado até à morte a dia 15 de outubro de 2021 quando este se encontrava num encontro com eleitores num igreja metodista em Leigh-on-Sea, no Essex. David Amess tinha 69 anos, era casado e pai de cinco filhos. Ingressou no Parlamento britânico em 1983.De acordo com a Sky News, o réu ter-se-á recusado a ficar no banco dos réus enquanto o júri anunciava o veredicto.