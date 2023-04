Jornalista norte-americano preso na Rússia acusado de espionagem

Evan Gershkovich, jornalista do Wall Street Journal, foi detifo pelas autoridades russas no dia 30 de março e esta sexta-feira acusado formalmente de espionagem.







A TASS, agência de notícias russa, citou um porta-voz do FSB (serviços de espionagem russos) avançando: "A investigação do FSB concluiu com a acusação de Gershkovich por espionagem a favor do seu país. Ele negou categoricamente todas as acusações e afirmou que estava envolvido em atividades jornalísticas na Rússia".Ainda assim o jornalista norte-americano foi acusado segundo o artigo 276º do Código Penal russo uma vez que "seguindo instruções da parte norte-americana, coligiu informação que constitui segre de Estado sobre as atividades de uma das empresas do complexo militar-industrial russo".Evan Gershkovich foi detido no dia 30 de março a pedido do tribunal de Lefortovo por estar a recolher informações sobre o Grupo Wagner, grupo de mercenários propriedade do oligarca Yevgeny Prigozhin que está a ter um papel bastante ativo na invasão à Ucrânia.Agora o jornalista do Wall Street Journal pode enfrentar uma pena de até 20 anos de prisão.