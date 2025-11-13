Jeff Bezos lança pela primeira vez um foguetão com rumo a Marte

Blue Origin já havia tentado este lançamento em janeiro, mas fracassou. Agora, com este sucesso, a empresa de Jeff Bezos demonstra ter capacidade para competir com a SpaceX de Elon Musk.

A Blue Origin, de Jeff Bezos, lançou esta quinta-feira (13) o New Glenn - o seu foguetão mais poderoso com uma altura equivalente a 32 andares- rumo a Marte.



Foguetão New Glenn da Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, ruma a Marte a partir da Flórida AP Photo/John Raoux

A decolagem ocorreu a partir da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, EUA, depois do lançamento ter sido adiado por diversas vezes devido ao tempo. O voo era não tripulado.

A bordo do New Glenn seguiam apenas duas sondas da missão Escapade, que deverão chegar a Marte dentro de 22 meses e que nesse planeta serão responsáveis por analisar a atmosfera e a sua evolução ao longo do tempo. Foram projetados para orbitarem Marte durante 11 meses.

A empresa de Jeff Bezos já havia tentado este lançamento, em janeiro, mas devido a uma falha no motor a manobra falhou. Agora, com este sucesso, a Blue Origin demonstra, assim, que tem capacidade técnica para competir com a SpaceX, de Elon Musk.

A missão foi financiada pela NASA. Segundo a agência de notícias Reuters, que cita dados do governo americano, a agência espacial americana pagou 18 milhões de dólares (€15 milhões) à Blue Origin.

"Esta missão representa o que a Nasa faz de melhor: parcerias e a capacidade de ser um pouco mais ousada, realizando projetos científicos a um custo que antes não era possível alcançar", disse o CEO da Blue Origin, Dave Limp. "O objetivo é alcançar a um ritmo muito mais rápido à medida que aprendemos com cada um desses voos."