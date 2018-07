Com o objectivo de promover o comércio livre e justo, os governos do Japão e União Europeia (UE) assinaram esta terça-feira em Tóquio o tratado comercial Acordo de Associação Económica que eliminará mais de 90% das taxas alfandegárias dos produtos comercializados entre a nação nipónica e a UE. Os preços de certos produtos, como o vinho e a carne de porco da UE irão ficar mais baratos no Japão. Na Europa, o custo de chá, peixe e peças de maquinaria japonesas irá descer. O arroz, porém, não sofrerá alterações uma vez que é um produto culturalmente protegido pelo governo japonês.

Ao todo, 99% das taxas sobre produtos japoneses exportados para a UE serão excluídas, enquanto os produtos europeus terão 94% das taxas de importações sobre o espaço comunitário para o Japão eliminadas. Estima-se que o acordo envolva assim um terço da economia global e cerca de 600 milhões de pessoas, tendo em conta que os dois parceiros representam 40% do comércio global e 30% do PIB mundial.

Segundo a UE, as exportações de produtos de cosmética, químicos, roupa e cerveja para o Japão irão crescer graças à liberalização económica que este acordo irá proporcionar. Ambas as partes assinantes do acordo consideram que este irá melhorar ainda a segurança laboral.

Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, e Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, irão participar num jantar servido na residência oficial de Shinzo Abe, o primeiro-ministro japonês.

O Ministério japonês dos Negócios Estrangeiros sublinha que o acordo irá fortalecer os laços comerciais e de cooperação entre a EU e o Japão. "Dado este movimento proteccionista, o Japão e a UE trabalharão juntos para avançar com passos firmes no comércio livre e justo", afirmou o porta-voz do governo japonês, Yoshihide Suga. O Acordo de Associação Económica foi definido como um "ambicioso pacto comercial entre duas das maiores economias do mundo, que constitui um passo histórico", numa declaração conjunta de Jean-Claude Juncker, Donald Tusk e Shinzo Abe.

O porta-voz japonês refere-se às tensões comerciais que as recentes medidas e declarações do presidente norte-americano, que estão a provocar vários países e blocos económicos. Este mês, Donald Trump impôs taxas alfandegárias de 25% em produtos importados chineses e acusou Pequim de usar "tácticas predatórias" de forma a conseguir desenvolver o seu sector tecnológico. Além disto, pouco tempo antes do seu encontro com o presidente russo Vladimir Putin, Trump afirmou que a Rússia, a UE e a China são inimigos dos Estados Unidos.