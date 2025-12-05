Sábado – Pense por si

Jair Bolsonaro escolhe o filho Flávio para candidato a presidenciais do Brasil de 2026

Lusa 05 de dezembro de 2025 às 20:05
O senador brasileiro Flávio Bolsonaro anunciou esta sexta-feira que vai candidatar-se à presidência brasileira em 2026 seguindo uma decisão do seu pai, o ex-Presidente que foi condenado e cumpre pena de prisão por golpe de Estado.

Jair e Flávio Bolsonaro
Jair e Flávio Bolsonaro GettyImages

"É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação", escreveu nas redes sociais Flávio Bolsonaro.

O senador brasileiro, o filho mais velho do ex-Presidente brasileiro, tem assumido o papel de porta-voz da família após a condenação do pai e pelo facto de o irmão, o deputado Eduardo, se encontrar nos Estados Unidos, onde faz 'lobby' em prol do pai, e de estar também envolvido em processos judiciais.

No mesmo texto, Flávio Bolsonaro garantiu que não podia ficar conformado ao ver o Brasil “caminhar por um tempo de instabilidade, insegurança e desânimo”.

“O nosso país vive dias difíceis, em que muitos se sentem abandonados”, acrescentou.

Nas eleições de outubro de 2026, enfrentará o atual Presidente brasileiro, Lula da Silva, para disputar um mandato de quatro anos que terá início em 01 janeiro de 2027.

A sua escolha como candidato dissipa as dúvidas que tinham surgido na direita após a inabilitação política do seu pai, por ter cometido crimes eleitorais em 2022, e a sua posterior condenação por liderar um golpe de Estado para tentar manter-se no poder após a derrota nas eleições desse ano.

Flávio é um firme defensor de um projeto de lei que propõe amnistiar os envolvidos no golpe de Estado, incluindo o seu pai, um projeto que está há meses estagnado no Legislativo por falta de apoio político.

