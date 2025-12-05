Morreu o arquiteto Frank Gehry. Tinha 96 anos

Sábado – Pense por si

SÁBADO , Lusa 05 de dezembro de 2025 às 19:59
Entre as suas obras mais conhecidas está o Walt Disney Concert Hall em Los Angeles, o Museu Guggenheim em Bilbao e a Fondation Louis Vuitton, em Paris.

Frank Gehry, um dos arquitetos contemporâneos mais marcantes, morreu esta sexta-feira aos 96 anos. Segundo o jornal norte-americano, , a sua morte foi confirmada por Meghan Lloyd, a sua chefe de gabinete. 

Frank sofria de uma doença respiratória e morreu na sua casa em Santa Mónica, na Califórnia, nos EUA.

Entre as suas obras mais conhecidas está o Walt Disney Concert Hall em Los Angeles, o Museu Guggenheim em Bilbao e a Fondation Louis Vuitton, em Paris.

Frank Owen Gehry nasceu em 1929, em Toronto, Canadá, mas tornou-se um cidadão norte-americano em 1947, depois de se mudar com os pais para Los Angeles, ainda na adolescência.

Estudou em Harvard, formou-se em Arquitetura na Califórnia e trabalhou no estúdio de Victor Gruen, antes de iniciar o percurso em nome próprio.

Gehry foi distinguido com mais de uma centena de prémios, entre os quais o Pritzker (1989), o Praemium Imperiale do Japão (1992), o Frederick Kiesler, da Áustria (1998) e o Prémio Príncipe das Astúrias das Artes, de Espanha (2014), além da Medalha de Ouro do American Institute of Architects (1999).

Em 2003, o então presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Pedro Santana Lopes, convidou Frank Gehry a desenvolver um projeto para o Parque Mayer, na capital portuguesa, que não foi concretizado.

Em atualização

