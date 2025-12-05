Morreu o arquiteto Frank Gehry. Tinha 96 anos

Entre as suas obras mais conhecidas está o Walt Disney Concert Hall em Los Angeles, o Museu Guggenheim em Bilbao e a Fondation Louis Vuitton, em Paris.
Frank Gehry, um dos arquitetos contemporâneos mais marcantes, morreu esta sexta-feira aos 96 anos. Segundo o jornal norte-americano, The New York Times, a sua morte foi confirmada por Meghan Lloyd, a sua chefe de gabinete.
Frank sofria de uma doença respiratória e morreu na sua casa em Santa Mónica, na Califórnia, nos EUA.
Entre as suas obras mais conhecidas está o Walt Disney Concert Hall em Los Angeles, o Museu Guggenheim em Bilbao e a Fondation Louis Vuitton, em Paris.
Frank Owen Gehry nasceu em 1929, em Toronto, Canadá, mas tornou-se um cidadão norte-americano em 1947, depois de se mudar com os pais para Los Angeles, ainda na adolescência.
Estudou em Harvard, formou-se em Arquitetura na Califórnia e trabalhou no estúdio de Victor Gruen, antes de iniciar o percurso em nome próprio.
Gehry foi distinguido com mais de uma centena de prémios, entre os quais o Pritzker (1989), o Praemium Imperiale do Japão (1992), o Frederick Kiesler, da Áustria (1998) e o Prémio Príncipe das Astúrias das Artes, de Espanha (2014), além da Medalha de Ouro do American Institute of Architects (1999).
Em 2003, o então presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Pedro Santana Lopes, convidou Frank Gehry a desenvolver um projeto para o Parque Mayer, na capital portuguesa, que não foi concretizado.
O centrismo tem sido proclamado por diversas personalidades que não têm a mais pálida ideia do que fazer ao país. É uma espécie de prêt-à-porter para gente sem cultura política e, pior que isso, sem convicções ou rumo definido.
Legitimada a sua culpa, estará Sócrates tranquilo para, se for preciso, fugir do país e instalar-se num Emirado (onde poderá ser vizinho de Isabel dos Santos, outra injustiçada foragida) ou no Brasil, onde o amigo Lula é sensível a teses de cabalas judiciais.