São jogadores, antigos jogadores, responsáveis médicos e até presidentes de clubes. Ao todo, 21 pessoas estão a ser investigadas na Operação Oikos sob suspeita de pertencerem a uma organização criminal que combinou resultados de, pelo menos, nove jogos das três principais divisões de futebol em Espanha. Dessas, seis foram detidas esta terça-feira, avança a imprensa espanhola. No olho do furacão está um antigo Galáctico do Real Madrid e também a vitória do Valência, no passado sábado, que garantiu a presença na Liga dos Campeões da próxima época.





Operación contra una organización de "amaños deportivos" en el #fútbol profesional de Primera y Segunda

Los investigados alcanzaban acuerdos con los jugadores para amañar los encuentros.#Huesca

Más info?https://t.co/kmCwebZEsz pic.twitter.com/FOku7KXv8X — Policía Nacional (@policia) 28 de maio de 2019

O método utilizado era simples: o jogo selecionado era sempre, preferivelmente, no início ou final do campeonato e as apostas da organização nunca se ficavam apenas pelo resultado final, acrescentando também um acordo quanto ao marcador ao intervalo ou outras situações de jogo como cantos, faltas ou até cartões dos jogadores. As autoridades acreditam que tal acontecia para "aumentar as cotações no caso de vitória".

Depois, havia uma primeira aproximação a um membro do plantel de uma das equipas, o capitão se possível. O pagamento era realizado sempre em dinheiro vivo e em duas partes: uma antes do jogo e a segunda depois. Agora, os detidos serão acusados de pertencer a uma organização criminal, corrupção entre particulares e branqueamento de capitais. Na operação Oikos estiveram também envolvidas a Liga Espanhola, a Europol e a Dirección General de Ordenación de Juego.



A investigação da polícia espanhola começou há sensivelmente um ano, após uma queixa da Liga Espanhola de Clubes. O Huesca defrontava o Gimnàstic a 27 de maio de 2018 já com a certeza de que iria a subir à La Liga na época seguinte. O clube de Tarragona precisava de uma vitória para assegurar a permanência na divisão secundária.

As suspeitas começaram quando foi avistado um enorme fluxo de apostadores a adivinhar um empate a zero ao intervalo entre as duas equipas e uma vitória do Nàstic por 1-0 no final. Tanto que 30 das 57 principais casas de apostas suspenderam as odds. Afinal de contas, o Huesca estava 29 pontos à frente do Gimnàstic. Mas o enorme número de apostadores acertou e o clube de Tarragona venceu o encontro, com um golo de Ikechukwu Uche, ao minuto 72.

O último dos jogos sob suspeita diz respeito ao Valladolid – Valência da última jornada da La Liga deste ano, realizado no passado dia 18 de maio. Neste último caso, os blanquivioletas já tinham a manutenção na La Liga assegurada e o Valência necessitava de uma vitória para confirmar a presença na Liga dos Campeões da próxima época. O jogo terminou com um 0-2 para os Ché, com golos de Carlos Soler e Rodrigo, antigo jogador do Benfica.





No entanto, o único visado pelas autoridades espanholas deste jogo é, para já, Borja Fernandéz, médio de 38 anos do Valladolid que terminava a carreira nesse jogo e terá apostado contra a sua própria equipa. O jogador, produto da formação do Real Madrid, foi companheiro de equipa daquele que é considerado o cabecilha da organização criminosa, Raúl Bravo.