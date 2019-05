A vista do topo do Monte Evereste, o pico de maior altitude da Terra, pode ser arrebatadora mas um montanhista experiente descreve a sua mais recente subida aos 8.848 metros da cordilheira dos Himalaias como um misto de "morte, carnificina e caos".

Nas redes sociais, Elia Saikaly registou o momento passado no dia 23 de maio - a sua terceira subida ao topo do Evereste - no qual o realizador e a sua equipa terminaram a subida e descida ilesos.



Mas outros não tiveram tanta sorte. Desde o início do ano, 11 pessoas morreram durante o trajeto para subir até ao cimo dos Himalaias e 2019 já regista o maior número de mortes devidas à exaustão dos montanhistas. O ano de 2015 foi o que registou mais óbitos, quando uma avalanche assolou uma zona de campismo, matando 19 pessoas.